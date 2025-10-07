Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausgebrüht

Kaffeekette kehrt Salzburger Altstadt den Rücken

Salzburg
07.10.2025 08:00
Starbucks hat sein Lokal in der Altstadt geschlossen.
Starbucks hat sein Lokal in der Altstadt geschlossen.(Bild: Tröster Andreas)

US-Riese schloss seine Filiale am Hagenauerplatz mit Ende September. Ein riesiger Ex-Burgerladen in der Getreidegasse steht weiterhin leer.

0 Kommentare

Völlig überraschend hat vor wenigen Tagen ein prominenter Geschäftsmieter in der Salzburger Altstadt seinen Laden dichtgemacht. Nach zwölf Jahren ist ausgebrüht: Die US-amerikanische Kaffeehauskette Starbucks hat Ende September den letzten Cappuccino am Hagenauerplatz in Premiumlage aufgeschäumt.

Seit Ende 2023 steht die ehemalige McDonald’s- Filiale in der Getreidegasse leer.
Seit Ende 2023 steht die ehemalige McDonald’s- Filiale in der Getreidegasse leer.(Bild: Tröster Andreas)

„Im Rahmen einer globalen Strategie hat Starbucks eine umfassende Überprüfung seines Filialportfolios in Österreich vorgenommen“, heißt es von der Presseagentur des Kaffeeriesen kryptisch. Der Entschluss, die Filiale am Eingang zur Getreidegasse zuzusperren, sei mit „großer Sorgfalt“ getroffen worden.

Lesen Sie auch:
Die ehemalige Filiale von McDonald’s in der Getreidegasse steht seit Ende 2023 leer.
Nach Aus im Jahr 2023
Altstadtlokal von Burgerkette steht weiterhin leer
08.01.2025
Kommen und Gehen
Großer Mieterwechsel in der Salzburger Altstadt
06.12.2024
Brandursache unklar
Gasthaus in der Salzburger Altstadt fing Feuer
24.07.2025

Fokus auf Shoppingzentren
Ein Faktor dürfte wohl auch der schwierige, teure Filialstandort selbst gewesen sein: verwinkelte Räume im historischen Umfeld, zudem hohe Mieten und strenge Vorgaben für den Gastgarten. All das dürfte es Starbucks noch leichter gemacht haben, sich auf die Standorte im Forum 1 und im Europark zu konzentrieren.

In den Shoppingzentren betreibt auch McDonald’s zwei Filialen. Der US-Burgerbrater und sein Franchisenehmer haben sich aus der Getreidegasse bekanntlich Ende 2023 verabschiedet. Seit bald zwei Jahren steht das großflächige Geschäftslokal leer. Ein Burger-Konkurrent wollte eigentlich dort einziehen, winkte aber ab. 2026 soll der Leerstand wieder mit einem Gastrobetrieb gefüllt werden, wenn nicht der künftige Pächter erneut im Vorfeld das Handtuch wirft.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
154.997 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.661 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
126.585 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1246 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf