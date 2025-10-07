Kaffeekette kehrt Salzburger Altstadt den Rücken

In den Shoppingzentren betreibt auch McDonald’s zwei Filialen. Der US-Burgerbrater und sein Franchisenehmer haben sich aus der Getreidegasse bekanntlich Ende 2023 verabschiedet. Seit bald zwei Jahren steht das großflächige Geschäftslokal leer. Ein Burger-Konkurrent wollte eigentlich dort einziehen, winkte aber ab. 2026 soll der Leerstand wieder mit einem Gastrobetrieb gefüllt werden, wenn nicht der künftige Pächter erneut im Vorfeld das Handtuch wirft.