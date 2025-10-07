Kaffeekette kehrt Salzburger Altstadt den Rücken

US-Riese schloss seine Filiale am Hagenauerplatz mit Ende September. Ein riesiger Ex-Burgerladen in der Getreidegasse steht weiterhin leer.
Völlig überraschend hat vor wenigen Tagen ein prominenter Geschäftsmieter in der Salzburger Altstadt seinen Laden dichtgemacht. Nach zwölf Jahren ist ausgebrüht: Die US-amerikanische Kaffeehauskette Starbucks hat Ende September den letzten Cappuccino am Hagenauerplatz in Premiumlage aufgeschäumt.
„Im Rahmen einer globalen Strategie hat Starbucks eine umfassende Überprüfung seines Filialportfolios in Österreich vorgenommen“, heißt es von der Presseagentur des Kaffeeriesen kryptisch. Der Entschluss, die Filiale am Eingang zur Getreidegasse zuzusperren, sei mit „großer Sorgfalt“ getroffen worden.
Fokus auf Shoppingzentren
Ein Faktor dürfte wohl auch der schwierige, teure Filialstandort selbst gewesen sein: verwinkelte Räume im historischen Umfeld, zudem hohe Mieten und strenge Vorgaben für den Gastgarten. All das dürfte es Starbucks noch leichter gemacht haben, sich auf die Standorte im Forum 1 und im Europark zu konzentrieren.
In den Shoppingzentren betreibt auch McDonald’s zwei Filialen. Der US-Burgerbrater und sein Franchisenehmer haben sich aus der Getreidegasse bekanntlich Ende 2023 verabschiedet. Seit bald zwei Jahren steht das großflächige Geschäftslokal leer. Ein Burger-Konkurrent wollte eigentlich dort einziehen, winkte aber ab. 2026 soll der Leerstand wieder mit einem Gastrobetrieb gefüllt werden, wenn nicht der künftige Pächter erneut im Vorfeld das Handtuch wirft.
