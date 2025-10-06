Platz-Posse wird jetzt Sache für den Papa

Weil die Stadt den Pachtvertrag für den Platz gekündigt hat, kommen die Pongauer in die Bredouille. Die letzten Gespräche mit Klubboss Patrick Reiter sind dazu ins Leere verlaufen. Zu zerrüttet ist das Verhältnis zwischen ihm und der örtlichen Politik. Für Reiter sen. ist klar: „Es muss eine Lösung her und diese geht nur gemeinsam. Wir müssen das alles auf null stellen“, macht er klar.