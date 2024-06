Unterwegs am Pilgerweg des hl. Franziskus

Als Johann Weik im Jahr 2013 am Jakobsweg pilgerte, kam ihm der Gedanke, einen bereits bestehenden Naturweg in seiner Heimat, den Schöpfungsweg in Pitten in der Buckligen Welt, der nach dem Sonnengesang des heiligen Franziskus gestaltet wurde, auf die Umgebung zu erweitern. Daraus entwickelte sich schlussendlich ein neuer Pilgerpfad, der „Franziskusweg Niederösterreich-Süd“. „Ich wollte die Idee des Pilgerns mit allen Sinnen zu uns in die Region holen.“ Das ist gelungen: Der Pilgerpfad führt an beeindruckenden Kultur-Denkmälern vorbei, die allesamt auf das Leben des heiligen Franz von Assisi weisen.