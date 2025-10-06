In Mission Mäusejagd gibt es wilde Weihnachten

Die Krone präsentiert exklusiv den Trailer zur neuen Weihnachtskomödie „Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum“. Der Film stammt von den Machern des norwegischen Publikumshits „Ein Weihnachtsfest für Teddy“ und bringt heuer eine tierische Charme-Offensive auf die Leinwand.
Schon beim ersten Blick auf den Trailer wird klar: Hier kommt etwas Besonderes auf uns zu. Die liebevolle Gestaltung, der feine Humor und die winterliche Stimmung lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Es ist diese Mischung aus verspielter Leichtigkeit und festlicher Wärme, die den Film schon jetzt zum Gesprächsthema macht – und das lange vor dem ersten Schneefall.
Mäuse gegen Menschen: Der Kampf ums Weihnachtsglück
Im Mittelpunkt steht eine Mäusefamilie, die sich auf ein besinnliches Fest in ihrem Ferienhaus freut. Doch die Vorfreude wird jäh unterbrochen, als plötzlich Menschen auftauchen – mit viel größerem Gepäck und noch größerem Weihnachtsschmuck. Beide Seiten beanspruchen das gemütliche Anwesen für sich, und so beginnt ein turbulenter Machtkampf zwischen den kleinen Nagern und den menschlichen Eindringlingen.
Mit cleveren Tricks, waghalsigen Manövern und jeder Menge Weihnachtschaos versuchen die Mäuse, ihr Revier zu verteidigen. Dabei geraten nicht nur Christbaumkugeln ins Rollen – sondern auch die Gefühle.
Ein Film für die ganze Familie
„Mission Mäusejagd“ ist eine herzerwärmende Komödie für die ganze Familie. Der Film erzählt von Zusammenhalt, Mut und der wahren Bedeutung von Weihnachten – und das mit einem skandinavischen Charme, der bereits bei „Teddy“ das Publikum begeisterte. Die detailverliebte Animation und die pointierten Dialoge machen den Film zu einem idealen Begleiter für die Adventszeit. Kinostart in Österreich ist der 6. November
