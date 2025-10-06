Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Trailer

In Mission Mäusejagd gibt es wilde Weihnachten

Kino
06.10.2025 18:00

Die Krone präsentiert exklusiv den Trailer zur neuen Weihnachtskomödie „Mission Mäusejagd: Chaos unterm Weihnachtsbaum“. Der Film stammt von den Machern des norwegischen Publikumshits „Ein Weihnachtsfest für Teddy“ und bringt heuer eine tierische Charme-Offensive auf die Leinwand. 

0 Kommentare

Schon beim ersten Blick auf den Trailer wird klar: Hier kommt etwas Besonderes auf uns zu. Die liebevolle Gestaltung, der feine Humor und die winterliche Stimmung lassen nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Es ist diese Mischung aus verspielter Leichtigkeit und festlicher Wärme, die den Film schon jetzt zum Gesprächsthema macht – und das lange vor dem ersten Schneefall.

Mäuse gegen Menschen: Der Kampf ums Weihnachtsglück
Im Mittelpunkt steht eine Mäusefamilie, die sich auf ein besinnliches Fest in ihrem Ferienhaus freut. Doch die Vorfreude wird jäh unterbrochen, als plötzlich Menschen auftauchen – mit viel größerem Gepäck und noch größerem Weihnachtsschmuck. Beide Seiten beanspruchen das gemütliche Anwesen für sich, und so beginnt ein turbulenter Machtkampf zwischen den kleinen Nagern und den menschlichen Eindringlingen.

(Bild: ©Fantefilm/ Expanse)
(Bild: ©Fantefilm/ Expanse)
(Bild: ©Fantefilm/ Expanse)

Mit cleveren Tricks, waghalsigen Manövern und jeder Menge Weihnachtschaos versuchen die Mäuse, ihr Revier zu verteidigen. Dabei geraten nicht nur Christbaumkugeln ins Rollen – sondern auch die Gefühle.

(Bild: ©Fantefilm/ Expanse)

Ein Film für die ganze Familie
„Mission Mäusejagd“ ist eine herzerwärmende Komödie für die ganze Familie. Der Film erzählt von Zusammenhalt, Mut und der wahren Bedeutung von Weihnachten – und das mit einem skandinavischen Charme, der bereits bei „Teddy“ das Publikum begeisterte. Die detailverliebte Animation und die pointierten Dialoge machen den Film zu einem idealen Begleiter für die Adventszeit. Kinostart in Österreich ist der 6. November 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kino & Streaming
Serien-Feuerwerk mit Jude Law & Kino-Karussell
Blut, Schweiß, Tränen
Stars am Limit: Wenn Dreharbeiten richtig weh tun
Kino & Streaming
Downtown Abbey zurück & Ein ganzer halber Bruder
Neu im Kino!
Star-Alarm auf der Leinwand: die heißesten Starts
Kino & Streaming
Elke Winkens brilliert & „Call My Agent: Berlin“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
147.329 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.606 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Österreich
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
115.309 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1239 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1194 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Kino
Neuer Trailer
In Mission Mäusejagd gibt es wilde Weihnachten
krone.tv Premiere
Die Lebensgeschichte von Bruce Springsteen im Kino
Ab 20.11 im Kino
„AUFPUTZT IS!“: Weihnachstchaos mit Gery Seidl
Star Movie Tickets
Ein Treffen mit den Film-Stars Pizzera & Jaus
Family Fun Friday
Gabby‘s Dollhouse in den Cineplexx Kinos erleben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf