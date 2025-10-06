Holzdieb hatte bei Alkofahrt 2,6 Promille intus

Eine Kamera überführte die Diebe: Zwei Männer stahlen in Tamsweg (Salzburg) Brennholz aus einer unversperrten Hütte. Einer der Täter, ein 42-jähriger Tamsweger, war schwer betrunken – der Alkotest ergab 2,6 Promille. Beide Männer wollten das Holz weiterverkaufen und wurden angezeigt.
Mitten in der Nacht sah eine 48-jährige Frau aus Braunau auf ihrer Überwachungskamera zwei Männer, die sich an ihrer Holzhütte in Tamsweg zu schaffen machten. Das Duo lud Brennholz auf einen Pkw-Anhänger und fuhr davon. Die Frau verständigte die Polizei.
Die Ermittler kamen den Tätern rasch auf die Spur: zwei Männer aus Tamsweg im Alter von 33 und 42 Jahren. Sie gestanden, das Holz verkaufen zu wollen. Besonders heftig: Der 42-Jährige war schwerst betrunken unterwegs – der Alkotest zeigte über 2,6 Promille. Die Beamten kassierten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und zeigten beide Männer an.
