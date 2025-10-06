Holzdieb hatte bei Alkofahrt 2,6 Promille intus

Die Ermittler kamen den Tätern rasch auf die Spur: zwei Männer aus Tamsweg im Alter von 33 und 42 Jahren. Sie gestanden, das Holz verkaufen zu wollen. Besonders heftig: Der 42-Jährige war schwerst betrunken unterwegs – der Alkotest zeigte über 2,6 Promille. Die Beamten kassierten den Führerschein, untersagten die Weiterfahrt und zeigten beide Männer an.