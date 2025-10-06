L223 zwischen Radstadt und Schladming gesperrt
Erdrutsch
Der anhaltende Regen führte heute Früh zu einem Erdrutsch im Gemeindegebiet von Forstau: Die L223 zwischen Radstadt und Schladming ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Als Umleitung dient die B320.
Derweil behinderte ein Erdrutsch den Verkehr erheblich: Laut ÖAMTC-Verkehrsservice ist die Landesstraße 223 (Forstauer Straße) zwischen Radstadt (Pongau) und Schladming gesperrt. Die Sperre gilt in beiden Richtungen.
Autofahrer müssen über die Ennstal Straße (B320) ausweichen. Weitere Details lagen bislang nicht vor.
