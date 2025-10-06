„Skandal“ im Video: Last-Minute-Wahnsinn in Linz

Der LASK lieferte am Sonntag in der Bundesliga gegen TSV Hartberg ein Bilderbuch-Finish und wendete die siebente Saisonniederlage noch ab. Mit drei Treffern in der 89., 92. und 94. Minute verwandelten die Linzer ein 0:3 in ein 3:3 (0:1). „Das ist einfach ein Skandal“, schimpfte Hartbergs Kapitän Jürgen Heil. Die Highlights des Spiels sehen Sie – in Kooperation mit Sky Sport Austria – hier ...