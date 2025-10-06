Tiroler Polizei sprengt Menschenhändlerring

45 Opfer identifiziert

Zehn der Festgenommenen sitzen derzeit in Österreich, Spanien und Kolumbien in Haft. Zudem wurden 45 Opfer identifiziert. Der Fall sei in seiner Dimension bemerkenswert, sagte ein Polizeisprecher, verwies für Details aber auf die angesetzte Pressekonferenz am Dienstag.