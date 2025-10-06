Tiroler Polizei sprengt Menschenhändlerring

Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Tiroler Polizei in Zusammenarbeit mit Europol konnte ein internationaler Menschenhändlerring zerschlagen werden. 28 Beschuldigte konnten ermittelt und elf Personen festgenommen werden. Weitere Details sollen im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgegeben werden.
In einer gemeinsamen Aktion von Europol und der österreichischen Polizei ist ein internationaler Menschenhändlerring zerschlagen worden. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Tirol begannen im September 2022. Im Zuge der länderübergreifenden Zusammenarbeit konnten 28 Verdächtige ausgeforscht und elf von ihnen festgenommen werden.
45 Opfer identifiziert
Zehn der Festgenommenen sitzen derzeit in Österreich, Spanien und Kolumbien in Haft. Zudem wurden 45 Opfer identifiziert. Der Fall sei in seiner Dimension bemerkenswert, sagte ein Polizeisprecher, verwies für Details aber auf die angesetzte Pressekonferenz am Dienstag.
Daran werden auch unter anderem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Bundeskriminalamtsdirektor Andreas Holzer sowie Nenad Naca, Leiter des Bereichs Menschenhandel im Europäischen Zentrum für schwerwiegende und organisierte Kriminalität bei Europol, teilnehmen.
