Wiener Strauss-Jahr strebt seinem Höhepunkt zu

Außerdem stehen nun noch weitere Premieren von Produktionen an, die es noch länger zu sehen geben wird, etwa dem „Zeitenwalzer“ im Riesenrad ab 10. Oktober, für den jeder einzelne Riesenrad-Waggon zu einer Zeitkapsel der Stadtgeschichte wird. Strauss‘ Erbe neu beleben will auch die Ballettakademie der Staatsoper mit „Dances for the Future“ ab 10. Oktober. Zudem steht in der Volksoper eine neue „Nacht in Venedig“ an – mit Premiere als „Geburtstagsgeschenk“ genau zum 200er am 25. Oktober.