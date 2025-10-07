Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

200. Geburtstag

Wiener Strauss-Jahr strebt seinem Höhepunkt zu

Wien
07.10.2025 11:00
Stargeigerin Anne-Sophie Mutter spielt an Strauss‘ 200. Geburtstag auch in der Welturaufführung ...
Stargeigerin Anne-Sophie Mutter spielt an Strauss‘ 200. Geburtstag auch in der Welturaufführung des neuen Werks von John Williams.(Bild: Julia Wesley)

Am 25. Oktober ist es so weit, und das Strauss-Jahr erreicht mit dem 200. Geburtstag des Walzerkönigs seine Bestimmung – und seinen Höhepunkt, etwa mit einer Welturaufführung eines Werks von Filmmusik-Meister John Williams, der damit „Schani“ Tribut zollt. 

0 Kommentare

Wie populär Johann Strauss in seiner Heimatstadt auch 200 Jahre nach seiner Geburt ist, zeigt der Blick auf den Veranstaltungskalender zum Strauss-Festjahr. Längst ausverkauft ist etwa das Geburtstagskonzert der Wiener Philharmoniker mit exakt demselben Programm, mit dem das Orchester vor 100 Jahren den 100. Geburtstag feierte. Für andere Höhepunkte im Oktober gibt es aber noch einige wenige Karten.

Schon am 15. Oktober gibt es Grund zu feiern
Neben den Philharmonikern warten auch die Symphoniker am 25. Oktober mit Besonderem auf: In einem Konzert mit Starviolinistin Anne-Sophie Mutter und den Wiener Sängerknaben als Gästen gibt es nicht nur ein paar der bekanntesten Strauss-Melodien zu hören, sondern die Premieren von „Three Dances“ von Max Richter und der Strauss-Hommage „When The World Was Waltzing“ von John Williams, dem Schöpfer unzähliger Film-Ohrwürmer, von „Star Wars“ abwärts.

Die Neubearbeitung der „Fledermaus“ feierte im Theater an der Wien gerade eben Premiere, noch ...
Die Neubearbeitung der „Fledermaus“ feierte im Theater an der Wien gerade eben Premiere, noch weitere Produktionen zum Strauss-Jahr folgen im Herbst.(Bild: karl forster)

Am Geburtstag selbst findet auch eine große Festgala im Rathaus statt. Doch schon am 15. Oktober gibt es einen Jahrestag zu feiern: An diesem Tag begann im Jahr 1844 Johann Strauss‘ Weltkarriere mit einem Auftritt im Casino Dommayer in Hietzing. Heute steht dort das Parkhotel, in dessen Ballsaal an diesem Tag das Johann Strauss Orchester das historische Ereignis wiederauferstehen lassen wird.

Lesen Sie auch:
Zwischen Walzer und Swing mit einem Augenzwinkern: Mnozil Brass geigen im Konzerthaus auf.
Musikspektakel
Pop und Theater: Johann Strauss im Zirkuszelt
02.09.2025

Außerdem stehen nun noch weitere Premieren von Produktionen an, die es noch länger zu sehen geben wird, etwa dem „Zeitenwalzer“ im Riesenrad ab 10. Oktober, für den jeder einzelne Riesenrad-Waggon zu einer Zeitkapsel der Stadtgeschichte wird. Strauss‘ Erbe neu beleben will auch die Ballettakademie der Staatsoper mit „Dances for the Future“ ab 10. Oktober. Zudem steht in der Volksoper eine neue „Nacht in Venedig“ an – mit Premiere als „Geburtstagsgeschenk“ genau zum 200er am 25. Oktober.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
10° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
10° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
158.462 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.081 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
128.658 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1418 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Wien
200. Geburtstag
Wiener Strauss-Jahr strebt seinem Höhepunkt zu
Sportclub desolat
Leobendorf eilt zum Winterkönig – FavAC gewinnt
„Krone“-Gespräch
Anna Mabo: Theaterfreuden und musikalische Ekstase
Krone Plus Logo
Drohnen, Cyberangriffe
Expertin: „Haben unsere Sicherheit verschlafen“
4 Wohnungen geknackt
Säure-Einbrecher sind nach Pause zurück in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf