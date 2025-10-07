Vorteilswelt
Zu Boden gestoßen

Seniorin (72) bei Rückfahrunfall schwer verletzt

Wien
07.10.2025 11:45
Der 45-Jährige dürfte die Pensionistin übersehen haben. Die 72-Jährige wurde schwer verletzt.
Der 45-Jährige dürfte die Pensionistin übersehen haben. Die 72-Jährige wurde schwer verletzt.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt am Montag: Als ein 45-Jähriger mit seinem Pkw rückwärts von einem Parkplatz über eine Rampe fuhr, übersah er eine 72-jährige Fußgängerin. Diese wurde durch die Kollision zu Boden gestoßen und schwer verletzt.

0 Kommentare

Der 45-jährige Syrer fuhr um 11.20 Uhr gerade über die Rampe Richtung Prager Straße, als zur gleichen Zeit die russische Pensionistin in die gleiche Richtung spazierte. Er dürfte die 72-Jährige übersehen haben und riss die Pensionistin durch die Kollision zu Boden.

Pensionistin schwer verletzt
Die Berufsrettung wurde sofort alarmiert und versorgte die Russin an Ort und Stelle. Sie trug durch die Kollision schwere Verletzungen davon und wurde anschließend in ein Spital gebracht. 

