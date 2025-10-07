Vorteilswelt
Rätselhaftes Video

Dreht Piastri während Browns Dankesrede Funk ab?

Formel 1
07.10.2025 12:18
Oscar Piastri war nach dem Grand Prix von Singapur stinksauer.
Oscar Piastri war nach dem Grand Prix von Singapur stinksauer.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Scheint, als hätte Oscar Piastri auf die Dankesrede von Zak Brown nach dem Rennen am Marina Bay Street Circuit offenbar gar keine Lust gehabt. Ein Video, das derzeit durchs Netz kursiert, suggeriert den Eindruck, als würde der WM-Leader den Funk abdrehen, während er gerade vom McLaren-Boss für den Konstrukteurstitel gelobt wird.

„Oscar, zum zweiten Mal in Serie Weltmeister. Gutes Rennen, hartes Rennen! Danke für ...“ Funkstille. Hat der Fahrer tatsächlich während des Gesprächs die Verbindung unterbrochen?

Kollision in Runde eins
Die schlechte Laune des Australiers hätte jedenfalls einen guten Grund: Bereits in der ersten Runde des Rennens hatte sich Teamkollege Lando Norris an Piastri vorbeigeschoben, wobei es zur Berührung der beiden Boliden kam. Piastris Beschwerde blieb ohne Folgen, der 24-Jährige landete am Ende hinter Norris auf Rang vier.

Gut möglich, dass Piastri nach dem Rennen also nicht sonderlich viel Lust auf die Dankesrede seines Bosses hatte, dass er – wie im Video dargestellt – die Verbindung kappte, stimmte so allerdings nicht. Als Brown mit seiner Rede begann, war Piastris Wagen nämlich bereits abgeschaltet. Zwar hörten die Zuschauer die Worte im TV, beim Piloten selbst kamen sie jedoch nie an. 

Was bleibt, ist allerdings die dicke Luft im Hause McLaren. Während sich die Formel-1-Saison langsam dem Ende zuneigt, scheint die Spannung zwischen Piastri und Norris von Woche zu Woche zu wachsen. 22 Punkte trennen die beiden nach dem Wochenende in Singapur.

