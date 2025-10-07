Dreht Piastri während Browns Dankesrede Funk ab?

Gut möglich, dass Piastri nach dem Rennen also nicht sonderlich viel Lust auf die Dankesrede seines Bosses hatte, dass er – wie im Video dargestellt – die Verbindung kappte, stimmte so allerdings nicht. Als Brown mit seiner Rede begann, war Piastris Wagen nämlich bereits abgeschaltet. Zwar hörten die Zuschauer die Worte im TV, beim Piloten selbst kamen sie jedoch nie an.