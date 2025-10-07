Österreichische Banken prüfen Wero-Teilnahme

Der digitale Euro ist ein zentrales Projekt der EZB. Er soll das Euro-Bargeld ergänzen, aber nicht ersetzen, und überall im Euroraum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Mit ihm soll Europa unabhängiger werden von US-Anbietern wie PayPal, Apple Pay, Mastercard oder Visa. Die EZB reagiert mit dem Projekt auch auf den zunehmenden Rückgang der Bargeldnutzung. EZB-Direktor Cipollone hatte unlängst 2029 als ein realistisches Datum für die Einführung der Digitalwährung genannt.