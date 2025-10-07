Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Olympia

Wechsel zum Skispringen? Hirner hat entschieden

Ski Nordisch
07.10.2025 12:52
Lisa Hirner
Lisa Hirner(Bild: Tröster Andreas)

Lisa Hirner bleibt der Nordischen Kombination in der kommenden Olympia-Saison treu. Obwohl die weiblichen Kombiniererinnen bei den Winterspielen im Februar 2026 nicht teilnehmen dürfen und das ÖSV-Frauen-Skisprungteam drei Leistungsträgerinnen verlor, entschied sich die Steirerin gegen einen Sportartenwechsel. „Ich bleibe hundertprozentig auf der Kombiniererschiene“, meinte Hirner gegenüber der APA. Den Olympia-Traum könnte sich die 22-Jährige aber über eine Hintertür erfüllen. 

0 Kommentare

Denn Ende September trat Hirner auf Wunsch des ÖSV im zweitklassigen Intercontinental Cup der Spezialspringerinnen in Hinterzarten an. In Deutschland überzeugte sie direkt mit einem Sieg und einem vierten Platz, womit sie genügend FIS-Punkte sammelte, um in der Elite des Frauen-Skispringens startberechtigt zu sein. Damit hielt sich Hirner die Möglichkeit offen, einen Olympia-Startplatz in einer möglichen internen ÖSV-Qualifikation zu ergattern.

Lisa Hirner bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim
Lisa Hirner bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim(Bild: Tröster Andreas)

  „Wenn ich mich irgendwie qualifizieren kann und die Chance bekomme, dass ich dabei sein kann, dann fahre ich natürlich sehr gerne mit. Aber ich bin und bleibe trotzdem Kombiniererin“, betonte sie. „Olympia steht auch nicht im Konflikt mit meiner Saison als Kombiniererin, weil wir in der Olympia-Phase sowieso keine Wettkämpfe haben.“

Skisprung-Team dezimiert
Nach dem Kreuzbandriss von Eva Pinkelnig und den Rücktritten von Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer gehen die ÖSV-Skispringerinnen arg dezimiert in den Olympia-Winter. Trotzdem, betonte Hirner, gebe es genug Spezialspringerinnen, die für Olympia infrage kommen würden. Neben Lisa Eder gelten auch Julia Mühlbacher, Chiara Kreuzer und Hannah Wiegele als Kandidatinnen für ein Ticket zu den Winterspielen in Italien, wo die Frauen in zwei Einzel-Bewerben und im Mixed-Team um Medaillen springen werden.

Lesen Sie auch:
Die 17-jährige Skispringerin Tina Erzar erhielt eine schlimme Diagnose – ihr Traum von den ...
„Lasst uns Beten!“
Olympia-Traum nach schlimmer Diagnose geplatzt
01.10.2025
Kurz nach Horror-Sturz
Pinkelnig: „Daheim heilen Körper und Seele besser“
26.09.2025

Die Kombiniererinnen hingegen dürfen weiterhin nicht unter den Ringen mitwirken, die olympische Zukunft der Sportart entscheidet sich im kommenden Jahr. Für Hirner, die bei der Nordischen WM 2025 in Trondheim trotz eines gesundheitlichen Handicaps zweimal Bronze geholt hatte, eine Farce. „Das ist sehr bitter. Vor allem, weil immer von Gleichberechtigung gesprochen wird“, monierte sie. Aber es werde alles dafür getan, dass die Kombiniererinnen bei Olympia 2030 in den französischen Alpen dabei sein werden. Nachsatz: „Ich würde schon noch mindestens einmal in meinem Leben gerne zu Olympia fahren.“

Westvold-Hansen wechselte Sportart
Die langjährige Weltcup-Dominatorin Gyda Westvold-Hansen entschloss sich unterdessen bereits für einen Wechsel zu den Spezialspringerinnen, allerdings war die Norwegerin ihrer Konkurrenz auf der Schanze oft davongesprungen. Für Hirner komme dieser Schritt im Moment „überhaupt nicht infrage“, sie werde sich auf den Weltcup konzentrieren. „Ich bin gut drauf und nur weil Gyda jetzt nicht mehr da ist, wird es nicht weniger spannend“, blickte Hirner voraus.

In der Vorsaison hatte sie die Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis lange zurückgeworfen, erst im Februar erhielt die Eisenerzerin die Diagnose. Derzeit gehe es ihr wieder gut, alle Werte seien im grünen Bereich. „Ich merke überhaupt nicht, dass ich irgendwie eingeschränkt werde“, sagte Hirner in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Skispringen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
159.406 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.389 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
129.455 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1198 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1046 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Ski Nordisch
Vor Olympia
Wechsel zum Skispringen? Hirner hat entschieden
Auch Lisa Eder siegt
Nach Sturz: Hörl holt Titel von der Großschanze
Weniger Konkurrenz
ÖSV-Athletin träumt jetzt vom Olympia-Debüt
„Lasst uns Beten!“
Olympia-Traum nach schlimmer Diagnose geplatzt
Skisprung-Pionier
Ehemaliger Vierschanzentourneesieger verstorben

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf