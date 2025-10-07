Wechsel zum Skispringen? Hirner hat entschieden

Die Kombiniererinnen hingegen dürfen weiterhin nicht unter den Ringen mitwirken, die olympische Zukunft der Sportart entscheidet sich im kommenden Jahr. Für Hirner, die bei der Nordischen WM 2025 in Trondheim trotz eines gesundheitlichen Handicaps zweimal Bronze geholt hatte, eine Farce. „Das ist sehr bitter. Vor allem, weil immer von Gleichberechtigung gesprochen wird“, monierte sie. Aber es werde alles dafür getan, dass die Kombiniererinnen bei Olympia 2030 in den französischen Alpen dabei sein werden. Nachsatz: „Ich würde schon noch mindestens einmal in meinem Leben gerne zu Olympia fahren.“