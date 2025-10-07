So sprengte die Polizei den Menschenhändlerring

Im September wurden in Medellin (Kolumbien) fünf Beschuldigte festgenommen. 45 Opfer im Alter von 19 bis 53 Jahren wurden identifiziert. An der Spitze stand der Türke (39), ihm zur Seite eine Österreicherin (32) und eine Rumänin (31). Der Flug der Frauen nach Österreich erfolgte über Istanbul. „Auf Verstoß gegen Regeln wurde mit Bestrafung reagiert. Man kann von einer massiven Ausbeutung sprechen.“ Drohungen erfolgten auch insofern, als die Verdächtigen mit der Verstümmelung von Angehörigen der Frauen drohten.