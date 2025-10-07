Vorteilswelt
Heiß begehrt!

Red Bull angelt nach Austrias Shootingstar

Bundesliga
07.10.2025 12:51
Sanel Saljic spielt bei der Wiener Austria groß auf.
Sanel Saljic spielt bei der Wiener Austria groß auf.(Bild: GEPA)

Sanel Saljic ist offenbar heiß begehrt! Der 19-jährige Shootingstar der Wiener Austria soll bei Klubs aus dem Red-Bull-Kosmos hoch im Kurs stehen.

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, haben Red-Bull-Klubs ein Auge auf Sanel Saljic geworfen. Um welche Vereine es sich handelt, verrät Plettenberg jedoch nicht. Auch aus den Niederlanden gibt’s großes Interesse: Bei PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam steht der Austrianer auf dem Zettel.

Sanel Saljic
Sanel Saljic(Bild: GEPA)

Sein Vertrag bei den „Veilchen“ läuft noch bis Sommer 2028. 

Erstmals im U21-Team
Der Offensivspieler lieferte zuletzt bei der Wiener Austria überzeugende Leistungen ab. Zudem wurde Saljic erstmals ins ÖFB-U21-Team einberufen. Kein Wunder, dass jetzt auch namhafte internationale Klubs anklopfen …

