Red Bull angelt nach Austrias Shootingstar

Sanel Saljic ist offenbar heiß begehrt! Der 19-jährige Shootingstar der Wiener Austria soll bei Klubs aus dem Red-Bull-Kosmos hoch im Kurs stehen.
Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, haben Red-Bull-Klubs ein Auge auf Sanel Saljic geworfen. Um welche Vereine es sich handelt, verrät Plettenberg jedoch nicht. Auch aus den Niederlanden gibt’s großes Interesse: Bei PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam steht der Austrianer auf dem Zettel.
Sein Vertrag bei den „Veilchen“ läuft noch bis Sommer 2028.
Erstmals im U21-Team
Der Offensivspieler lieferte zuletzt bei der Wiener Austria überzeugende Leistungen ab. Zudem wurde Saljic erstmals ins ÖFB-U21-Team einberufen. Kein Wunder, dass jetzt auch namhafte internationale Klubs anklopfen …
Kommentare
