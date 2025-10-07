Influenza-Impfung startet mit mehr Dosen als 2024

Derzeit gebe es ungefähr 450 Fälle in Österreich, sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter am Dienstag. Die „echte Grippe“ sei keine leichte Erkrankung, sondern fordere 2000 bis 4000 Todesfälle pro Jahr. Vor allem bei Älteren kann es zu einer Verschlechterung von Grunderkrankungen führen. So erhöhe sich etwa das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Lungenentzündung bei einer Infektion, sagten Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium und Rudolf Schmitzberger von der Österreichischen Ärztekammer.