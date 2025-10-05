Topstar Pogacar ist erstmals Europameister

Vingegaards großer Rundfahrten-Rivale Pogačar dominierte hingegen einmal mehr und machte sich wie bei der WM vor einer Woche frühzeitig auf und davon. Diesmal setzte er sich sogar bereits 75 km vor dem Ziel ab und wurde nicht mehr eingeholt. Der auch in Kigali zweitplatzierte Evenepoel schüttelte seine drei Rivalen in der Verfolgergruppe 35 km später ab, die Zeitfahren beider Titelkämpfe hatte der Belgier gewonnen. Den Kampf um EM-Bronze entschied dreieinhalb Minuten hinter dem Europameister der 19-jährige Seixas, Decathlon-Teamkollege von Felix Gall, gegen den Italiener Christian Scaroni für sich.