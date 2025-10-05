Schockierende Wende nach blutigem Streit in Wien

Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, gerieten die junge Frau und ihr 27-jähriger Lebensgefährte in der gemeinsamen Wohnung heftig aneinander. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die blutüberströmte Frau und ihren Partner in der Wohnung vor. Die 24-Jährige erklärte damals noch, sie habe sich selbst verletzt und einen Suizidversuch unternehmen wollen.