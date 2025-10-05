Online-Plattform führte Bergsteigerin (25) in Tod

Warnschilder sollen Unfälle verhindern

Ein zweites, durch ähnliche Fehlinformation verursachtes Drama soll es in dem Bereich jedenfalls nicht mehr geben. „Wir haben mit dem Tourismusverband besprochen, Warnschilder aufzustellen“, sagt Bergretter Eder. Die sollen sowohl im Stilluptal als auch bei der – ob ihres Zustands ebenfalls lebensgefährlichen – Hängebrücke in der Schluchtstrecke installiert werden. „Darauf wird auf die Absturz- und Lebensgefahr hingewiesen“, kündigt Eder an.