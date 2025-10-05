Experte: „Man muss sich nur umschauen in Europa“

Um den Einnahmenentfall durch eine Mehrwertsteuersenkung zu kompensieren, sollten Ausnahmen gestrichen und der höhere Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent moderat angehoben werden. Konkret schlägt der Ökonom vor, dass man auf fünf Prozent bei den Lebensmitteln oder bei den jetzt ermäßigten Gütern geht und einen Aufschlag von eineinhalb Prozentpunkten beim Normalsatz macht. Hier bestünde zwar das Risiko, dass man dann 100 bis 200 Millionen zu viel oder zu wenig an Mehrwertsteuer einnimmt, „aber das ist schon das einzige, finde ich, das dagegen spricht“. Deutschland habe mit einer Mehrwertsteuersenkung während der Corona-Pandemie gute Erfahrungen gemacht.