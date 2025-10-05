Toto Wolff verrät seinen Fahrer-Deal live im TV

George Russell gewann am Sonntag den Grand Prix von Singapur – und sein Chef Toto Wolff freute sich dermaßen, dass er sogar die Vertragsverlängerung seiner Piloten noch vor der offiziellen Verkündung live im TV verriet.
„Beide fix“, sagte der Wiener bei „Sky“ nachdem er von Journalist Peter Hardenacke und Experte Ralf Schumacher nach den Zukunftsplänen bei Mercedes gefragt wurde. Schließlich wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Russell und Kimi Antonelli über einen neuen Vertrag verhandelt.
„Können sich Pressemitteilung sparen“
Doch nun ließ Wolff die Katze aus dem Sack, bald werde es eine offizielle Mitteilung geben, ergänzte der Mercedes-Boss. Schumacher witzelte indes: „Jetzt können die sich bei Mercedes die Pressemitteilung sparen. Er hat es ja eben exklusiv bei Sky verraten.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.