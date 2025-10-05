Vorteilswelt
Nach Sieg in Singapur

Toto Wolff verrät seinen Fahrer-Deal live im TV

Formel 1
05.10.2025 18:00
Toto Wolff
Toto Wolff(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

George Russell gewann am Sonntag den Grand Prix von Singapur – und sein Chef Toto Wolff freute sich dermaßen, dass er sogar die Vertragsverlängerung seiner Piloten noch vor der offiziellen Verkündung live im TV verriet.

„Beide fix“, sagte der Wiener bei „Sky“ nachdem er von Journalist Peter Hardenacke und Experte Ralf Schumacher nach den Zukunftsplänen bei Mercedes gefragt wurde. Schließlich wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Russell und Kimi Antonelli über einen neuen Vertrag verhandelt. 

(Bild: AP/Vincent Thian)
Lesen Sie auch:
George Russell startete von der Pole und brachte die Führung auch ins Ziel.
Grand Prix in Singapur
Russell feiert Start-Ziel-Sieg! Krach bei McLaren
05.10.2025

„Können sich Pressemitteilung sparen“
Doch nun ließ Wolff die Katze aus dem Sack, bald werde es eine offizielle Mitteilung geben, ergänzte der Mercedes-Boss. Schumacher witzelte indes: „Jetzt können die sich bei Mercedes die Pressemitteilung sparen. Er hat es ja eben exklusiv bei Sky verraten.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
