Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genuss pur

Kitzbüheler Stammgäste Club besucht das Burgenland

Burgenland
06.10.2025 13:00
Helmut Greiner (li.) organisierte den Burgenland-Ausflug seines Kitzbüheler Stammgäste Clubs.
Helmut Greiner (li.) organisierte den Burgenland-Ausflug seines Kitzbüheler Stammgäste Clubs.(Bild: Greiner)

Auf Initiative des Vizepräsidenten und Kitzbühel Botschafter für das Burgenland, Helmut Greiner, fand sich ein internationales Präsidium nun im Burgenland ein, um Land, Leute und Kulinarik zu genießen. 

0 Kommentare

Vor fast genau 50 Jahren wurde in der legendären Gamsstadt der internationale Stammgästeclub gegründet, der bis heute ein Symbol für die Treue und Verbundenheit der Gäste mit dieser einzigartigen Region ist. Am 20. Oktober 1976 öffnete das Parkhotel Kitzbühel seine Türen, um die Idee eines Clubs für treue Gäste zu verwirklichen – eine Initiative, die seither kontinuierlich wächst und sich weltweit einen Namen gemacht hat.

Nunmehr umfasst dieser besondere Stammgästeclub – der in dieser Form einzigartig in Österreich ist, rund 10.000 Mitglieder aus über 40 Ländern. Zum Stammgäste Club zählen unter anderem Mitglieder aus ganz Europa, Japan, Südafrika, Australien, Mexiko und Brasilien und natürlich auch aus dem Burgenland – die zum Teil seit mehr als 70 Jahren regelmäßig in die Gamsstadt kommen. 

Die Stammgästeclub
Als Präsident des internationalen Kitzbüheler-Stammgästeclubs zeichnet Dipl.Ing. Uwe Platz aus Bad Homburg (Deutschland). Zur Seite stehen ihm noch weitere neun Präsidiumsmitglieder, die aus den verschiedensten Ländern kommen. Gemeinsam mit der Frontfrau Nicoletta Plumm vom Kitzbüheler Tourismusverband und den Vizepräsidenten arbeitet der Stammgästeclubvorstand an vielen innovativen Ideen, umso weiterhin den Erfolg des internationalen Kitzbüheler-Stammgästeclubs zu garantieren.

Das Präsidium des Kitzbüheler Stammgäste Club besucht das Burgenland
Auf Initiative des Vizepräsidenten und Kitzbühel Botschafter für das Burgenland, Helmut Greiner, fand sich das internationale Präsidium nun im Burgenland ein, um hier die Schönheiten unseres Landes zu erleben und gleichzeitig diese als „Multiplikatoren“ für unser Burgenland zu gewinnen.

Der Präsident Uwe Platz und die Leiterin des Kitzbüheler StammgästeClub Nicoletta Plumm, Hannes ...
Der Präsident Uwe Platz und die Leiterin des Kitzbüheler StammgästeClub Nicoletta Plumm, Hannes Tschida vom „Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter“ in Apetlon und der „Kitzbühelbotschafter“ Helmut Greiner(Bild: Helmut Greiner)

Die Clubmitglieder wohnten am Weingut Kracher in Illmitz, wo sie eine Süßweinverkostung absolvierten, besuchten das Weingut Scheiblhofer in Andau und das Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter in Apetlon. Außerdem standen eine Bootsfahrt am Neusiedler See, sowie eine Kutschenfahrt in den Nationalpark auf dem Programm. Burgenland pur eben …

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 13°
Symbol Regen
Güssing
4° / 14°
Symbol bedeckt
Mattersburg
8° / 13°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
9° / 13°
Symbol Regen
Oberpullendorf
6° / 13°
Symbol leichter Regen

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
139.718 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
127.647 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
102.383 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1410 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1178 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1167 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Burgenland
„Femunity“ startet
Frauen in Neusiedl wollen im Netzwerk stark sein
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
4000 Jahre Geschichte
Kleines, historisches Juwel im Gemeindeamt
Für Hartgesottene
Kälteprofi Köberl eröffnet in Weiden Eisbadesaison
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf