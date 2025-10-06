Kitzbüheler Stammgäste Club besucht das Burgenland

Auf Initiative des Vizepräsidenten und Kitzbühel Botschafter für das Burgenland, Helmut Greiner, fand sich ein internationales Präsidium nun im Burgenland ein, um Land, Leute und Kulinarik zu genießen.
Vor fast genau 50 Jahren wurde in der legendären Gamsstadt der internationale Stammgästeclub gegründet, der bis heute ein Symbol für die Treue und Verbundenheit der Gäste mit dieser einzigartigen Region ist. Am 20. Oktober 1976 öffnete das Parkhotel Kitzbühel seine Türen, um die Idee eines Clubs für treue Gäste zu verwirklichen – eine Initiative, die seither kontinuierlich wächst und sich weltweit einen Namen gemacht hat.
Nunmehr umfasst dieser besondere Stammgästeclub – der in dieser Form einzigartig in Österreich ist, rund 10.000 Mitglieder aus über 40 Ländern. Zum Stammgäste Club zählen unter anderem Mitglieder aus ganz Europa, Japan, Südafrika, Australien, Mexiko und Brasilien und natürlich auch aus dem Burgenland – die zum Teil seit mehr als 70 Jahren regelmäßig in die Gamsstadt kommen.
Als Präsident des internationalen Kitzbüheler-Stammgästeclubs zeichnet Dipl.Ing. Uwe Platz aus Bad Homburg (Deutschland). Zur Seite stehen ihm noch weitere neun Präsidiumsmitglieder, die aus den verschiedensten Ländern kommen. Gemeinsam mit der Frontfrau Nicoletta Plumm vom Kitzbüheler Tourismusverband und den Vizepräsidenten arbeitet der Stammgästeclubvorstand an vielen innovativen Ideen, umso weiterhin den Erfolg des internationalen Kitzbüheler-Stammgästeclubs zu garantieren.
Auf Initiative des Vizepräsidenten und Kitzbühel Botschafter für das Burgenland, Helmut Greiner, fand sich das internationale Präsidium nun im Burgenland ein, um hier die Schönheiten unseres Landes zu erleben und gleichzeitig diese als „Multiplikatoren“ für unser Burgenland zu gewinnen.
Die Clubmitglieder wohnten am Weingut Kracher in Illmitz, wo sie eine Süßweinverkostung absolvierten, besuchten das Weingut Scheiblhofer in Andau und das Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter in Apetlon. Außerdem standen eine Bootsfahrt am Neusiedler See, sowie eine Kutschenfahrt in den Nationalpark auf dem Programm. Burgenland pur eben …
