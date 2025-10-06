Kitzbüheler Stammgäste Club besucht das Burgenland

Vor fast genau 50 Jahren wurde in der legendären Gamsstadt der internationale Stammgästeclub gegründet, der bis heute ein Symbol für die Treue und Verbundenheit der Gäste mit dieser einzigartigen Region ist. Am 20. Oktober 1976 öffnete das Parkhotel Kitzbühel seine Türen, um die Idee eines Clubs für treue Gäste zu verwirklichen – eine Initiative, die seither kontinuierlich wächst und sich weltweit einen Namen gemacht hat.