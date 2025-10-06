Vorteilswelt
Für Hartgesottene

Kälteprofi Köberl eröffnet in Weiden Eisbadesaison

Burgenland
06.10.2025 09:00
Thomas Humer (li.) mit Josef Köberl kurz bevor sie sich ins kühle Nass begeben.
Thomas Humer (li.) mit Josef Köberl kurz bevor sie sich ins kühle Nass begeben.(Bild: Humer)

Eisbaden soll ja gesund sein. Laut Anhängern bringt es einige körperliche und mentale Vorteile. Einer, der es wissen muss, ist Josef Köberl. Der Extremsportler hält den Weltrekord im Eisbaden. Er gibt am 17. und 18. Oktober einen Kurs in Weiden am See. 

0 Kommentare

Das „Ice Swim Opening“ soll es dann einmal im Jahr im Hafen2 in Weiden am Neusiedler See geben. „Wir lehnen uns da ein bisschen an die Openings vom Schifahren an“, erklärt Organisator Thomas Humer vom Hafen2. „Damit wollen wir die Leute einstimmen: So, jetzt beginnt die Zeit fürs Eisschwimmen“, erklärt er.

Ja, Eisbaden geht! Auch Thomas Humer taucht ab.
Ja, Eisbaden geht! Auch Thomas Humer taucht ab.(Bild: Humer)

Fürs erste Mal hat er gleich den Eisschwimm-Rekordler Josef Köberl zu sich geholt. Er hält einen Rekord aus dem Jahr 2021, als er 38 Minuten und 32 Sekunden in einer Gletscherspalte vom Natureispalast in Hintertux im nur Minus 0,23 Grad kalten Wasser eine Strecke von 1511,5 Metern zurücklegte. 

2020 verbrachte er 2 Stunden, 30 Minuten und 53 Sekunden in einer Box mit Eiswürfeln. Damit überbot er seinen eigenen Weltrekord im „Longest Duration Full Body Contact with Ice“, den er im Jahr zuvor aufgestellt hatte, um ganze 28 Minuten. 

Köberl meint, dass fast jeder Eisbaden lernen kann. Zumindest, wenn er keine Herz-Kreislauf-Probleme hat. Er selbst perfektioniert seit mehr als zehn Jahren extreme Kälte zu meistern und sagt: „Nach dem Schmerz kommt das Glücksgefühl.“ 

Jene, die bei ihm schon einen Kurs im Eisbaden gemacht haben, sagen, er habe eine Engelsgeduld auch für Anfänger. Er erklärt, wie man richtig atmet, plaudert aus dem Nähkästchen. Und meint: „Die Belohnung dafür, seinen eigenen Schweinehund bezwungen zu haben, ist ein unendliches Gefühl der Freiheit. Und das Wissen, dass man jederzeit in jedes Gewässer gehen kann.“ 

Eisschwimmen für Firmen & Private
Neugierig geworden? Na dann, nichts wie hin nach Weiden am See. Köberl gibt im Hafen2 einen Eisschwimm-Workshop mit anschließendem Eisschwimmen. „Egal, ob du Anfänger bist oder bereits Erfahrung hast, Josef zeigt einem, wie man es richtig macht“, freut sich Thomas Humer vom Hafen2 – der selbst schon mit Köberl ins Wasser ging – auf das Event. Am Freitag dem 17. Oktober gibt‘s Eisschwimmen für Firmen. Und um 19.30 Uhr einen Talk mit dem Weltrekordler zum Thema „Kälte ist nicht unser Feind“. Am 18. Oktober steht dann „Eisschwimmen lernen für Jedermann und Jedefrau“ auf dem Programm. 

Anmeldungen unter www.hafen2.at 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
