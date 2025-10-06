Kälteprofi Köberl eröffnet in Weiden Eisbadesaison

Eisschwimmen für Firmen & Private

Neugierig geworden? Na dann, nichts wie hin nach Weiden am See. Köberl gibt im Hafen2 einen Eisschwimm-Workshop mit anschließendem Eisschwimmen. „Egal, ob du Anfänger bist oder bereits Erfahrung hast, Josef zeigt einem, wie man es richtig macht“, freut sich Thomas Humer vom Hafen2 – der selbst schon mit Köberl ins Wasser ging – auf das Event. Am Freitag dem 17. Oktober gibt‘s Eisschwimmen für Firmen. Und um 19.30 Uhr einen Talk mit dem Weltrekordler zum Thema „Kälte ist nicht unser Feind“. Am 18. Oktober steht dann „Eisschwimmen lernen für Jedermann und Jedefrau“ auf dem Programm.