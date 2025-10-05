Fast Hälfte der Österreicher nutzt regelmäßig KI

Mehr als ein Drittel der Befragten – 37 Prozent – bedient sich aus beruflichen Gründen der KI oder hatte zumindest punktuell berufsbedingt schon damit zu tun. Dagegen hatten 54 Prozent im Job selten oder noch gar keinen Kontakt mit ChatGPT & Co. Bei den Jüngeren sieht das anders aus – sechs von zehn unter 30-Jährigen setzen KI im Berufsalltag längst ein.