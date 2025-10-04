Now Anna is speaking:
“The verdict makes me sad – and angry”
After the scandalous acquittals of her tormentors, the victim of the ten boys speaks out. In the "Krone" newspaper, the schoolgirl now talks about her lack of understanding for the verdict; about defamatory statements that she was not allowed to refute. And about her greatest wish: to forget her drama.
A few days ago, in a pizzeria somewhere on the outskirts of Vienna. The petite girl who now enters the restaurant looks more like a child than a teenager. The 15-year-old - who could easily be 13 - is wearing sneakers, loose-fitting trousers, a plain, single-colored T-shirt and an overlong jacket. Her hair is tied back in a plait; her pale face, apart from a little Chapstick on her lips, is without make-up.
