Es wurden nämlich der Stadionsprecher, der die Situation beruhigen wollte und vor allem Antwi-Adjei selbst von einem Großteils des Stadions für den Rest des Spiels gnadenlos ausgepfiffen, was Schalke-Trainer Miron Muslić mit den mehr als passenden Worten „Das kotzt mich an!“ kommentierte. Und weiter: „Ich glaube, das ganze Stadion hatte ein Gefühl dafür, was passiert ist. Trotzdem pfeift das Stadion. Das ist dann keine Einzelperson. Das will ich klarstellen.“ Besonders armselig die Äußerung des Leipziger Pressesprechers, der in der Pause etwas davon faselte, dass die Beleidigung „noch nicht verifiziert“ werden konnte. Dass solche Vorfälle wenigstens publik werden, bringt das Interesse am Fußball mit sich, dass aber der real existierende Rassismus sich im Alltag mehr und mehr ungehindert Bahn brechen kann, auch weil er von einschlägigen Politiker:innen als „gesundes Volksempfinden“ verbrämt wird, macht Angst.