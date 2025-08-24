Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

„Das kotzt mich an!“

Vorarlberg
24.08.2025 14:55
Schalke-Trainer Miron Muslić hielt sich mit seinem Ärger nicht zurück. Berechtigterweise.
Schalke-Trainer Miron Muslić hielt sich mit seinem Ärger nicht zurück. Berechtigterweise.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

In seiner neuesten Kolumne befasste sich „Krone“-Autor Harald Petermichl mit dem unrühmlichen Verhalten der Fans von Lok Leipzig im DFB-Pokal-Heimspiel gegen Schalke 04. Gäste-Coach Miron Muslić hatte jedenfalls auch klare Worte für das Verhalten der „Gastgeber“.

0 Kommentare

Als heute vor 50 Jahren die erste Runde im FDGB-Pokal der DDR ausgespielt wurde, musste das Team von Lok Leipzig wegen des speziellen Modus noch gar nicht eingreifen. Erst in der zweiten Runde begann mit einem in der Verlängerung hart erarbeiteten 3:2 gegen die Betriebssportgemeinschaft Aktivist Schwarze Pumpe Hoyerswerda die Reise bis ins Finale, das „die Loksche“ dann im Mai 1976 gegen den FC Vorwärts Frankfurt/Oder klar für sich entscheiden konnte. Es war die erfolgreichste Zeit des Vereins, der es zehn Jahre später im Europapokal der Pokalsieger bis ins Finale gegen Ajax Amsterdam schaffte, wo man dem von Johan Cruyff trainierten Superteam denkbar knapp mit 0:1 unterlag.

Schon Sturm Graz spielte damals gegen Lok Leipzig.
Schon Sturm Graz spielte damals gegen Lok Leipzig.(Bild: Sammlung Sturm Graz / Fischer)

Nach zahlreichen Umbenennungen spielt Lok Leipzig heute in der Regionalliga Nordost und hat es dort mit weniger prominenten Gegnern wie der Volkssportgemeinschaft Altglienicke oder dem FSV 63 Luckenwalde zu tun. Dennoch hat es der Club am vergangenen Sonntag wieder in die Schlagzeilen geschafft, wenn auch in die unrühmlichen. Denn beim DFB-Pokal-Match gegen Schalke 04 wurde der Knappen-Spieler Christopher Antwi-Adjei von einem einzelnen Leipziger Idioten rassistisch beleidigt, was zu einer kurzen Spielunterbrechung führte. Es sollte kein singulärer derartiger Vorfall an diesem Spieltag bleiben, aber das wirklich Ungeheuerliche kommt erst noch. Denn während bei der Cup-Begegnung RSV Potsdam gegen Kaiserslautern ein ähnlich naturtrüber Vollpfosten von den Fanlagern beider Teams mit entschiedenen „Nazis raus“-Rufen bedacht wurde, kam es in Leipzig zu einer ekelhaften Solidarisierung der besonderen Art.

Lesen Sie auch:
Anton Pfeffer war ein knallharter Verteidiger. Der auch klare Worte sprach.
Ach, übrigens...
Also sprach Anton Pfeffer
17.08.2025
Ach, übrigens...
Putins Angebinde
10.08.2025
Ach, übrigens...
Beste Lage Kläranlage
27.10.2024

Es wurden nämlich der Stadionsprecher, der die Situation beruhigen wollte und vor allem Antwi-Adjei selbst von einem Großteils des Stadions für den Rest des Spiels gnadenlos ausgepfiffen, was Schalke-Trainer Miron Muslić mit den mehr als passenden Worten „Das kotzt mich an!“ kommentierte. Und weiter: „Ich glaube, das ganze Stadion hatte ein Gefühl dafür, was passiert ist. Trotzdem pfeift das Stadion. Das ist dann keine Einzelperson. Das will ich klarstellen.“ Besonders armselig die Äußerung des Leipziger Pressesprechers, der in der Pause etwas davon faselte, dass die Beleidigung „noch nicht verifiziert“ werden konnte. Dass solche Vorfälle wenigstens publik werden, bringt das Interesse am Fußball mit sich, dass aber der real existierende Rassismus sich im Alltag mehr und mehr ungehindert Bahn brechen kann, auch weil er von einschlägigen Politiker:innen als „gesundes Volksempfinden“ verbrämt wird, macht Angst.

Porträt von Harald Petermichl
Harald Petermichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 19°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 22°
Symbol heiter
Dornbirn
11° / 22°
Symbol heiter
Feldkirch
11° / 21°
Symbol heiter

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
135.414 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
125.810 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
116.806 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2261 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1079 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Mehr Vorarlberg
Ach, übrigens...
„Das kotzt mich an!“
Crash am Schnifnerberg
Motorradfahrer krachte in zurücksetzendes Auto
Unfall in Rankweil
Alkolenker geriet mit Pkw auf Gegenfahrbahn
Anhaltung missachtet
Drogenlenker riskierte bei Flucht Kopf und Kragen
Alpinunfall in Blons
Wanderer stürzte ab und blieb regungslos liegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf