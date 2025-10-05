Motorradfahrer stürzte nach Vollbremsung

Der 23-Jährige war gegen 14.20 Uhr auf der Schwefelstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Schließlich machte er sich daran, in die Fischbachstraße abzubiegen und wechselte zu diesem Zweck auf die mittlere Fahrspur. Fatalerweise hatte ein unmittelbar vor ihm fahrender Autolenker just in diesem Moment dasselbe im Sinn, die Folgen waren fatal: Um nicht mit dem Pkw zu kollidieren, sah sich der Biker zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.