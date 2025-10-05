Vorteilswelt
Unfall in Dornbirn

Motorradfahrer stürzte nach Vollbremsung

Vorarlberg
05.10.2025 13:25
Die Polizeiinspektion Dornbirn sucht nach Zeugen des Unfalls.
Die Polizeiinspektion Dornbirn sucht nach Zeugen des Unfalls.

Am Samstagnachmittag ist in Dornbirn ein 23 Jahre alter Motorradfahrer nach einer erzwungenen Vollbremsung zu Sturz gekommen. Der Mann erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Blessuren.

Der 23-Jährige war gegen 14.20 Uhr auf der Schwefelstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Schließlich machte er sich daran, in die Fischbachstraße abzubiegen und wechselte zu diesem Zweck auf die mittlere Fahrspur. Fatalerweise hatte ein unmittelbar vor ihm fahrender Autolenker just in diesem Moment dasselbe im Sinn, die Folgen waren fatal: Um nicht mit dem Pkw zu kollidieren, sah sich der Biker zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort
Beim Aufprall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte hingegen seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern – es könnte allerdings auch sein, dass er gar nichts von dem Vorfall mitbekommen hat.

Da bezüglich des genauen Unfallhergangs noch einiges im Dunklen liegt, ersucht die Polizei etwaige Zeugen, sich beim Posten Dornbirn (Telefon: 059 133 8140) zu melden. Selbiges gilt für den unbekannten Autofahrer.

