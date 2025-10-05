Gegen die Graz 99ers feiert der Kapitän den 600er

Nach sieben gespielten Runden in der ICE Hockey League halten die Pioneers Vorarlberg weiterhin bei nur einem einzigen Sieg. Nachdem man gegen „Angstgegner“ VSV zuletzt eine 2:5-Niederlage einstecken musste, soll es am Sonntag gegen die Graz 99ers besser laufen. Auch, weil es Kapitän Kevin Macierzynski ein ganz besonderes Spiel wird.
Der Villacher SV ist und bleibt DER Angstgegner der Pioneers Vorarlberg. Die 2:5-Auswärtsniederlage war die elfte Pleite im 13. ICE-Liga-Duell mit den Kärntnern. Nachdem die Nygård-Cracks schon im Startdrittel 0:2 in Rückstand geraten war, konnte man im Mittelabschnitt mit zwei Toren die Partie zwar offenhalten – John Hughes entschied das Spiel mit seinem Tor zum 5:2 (58.) dann aber endgültig. Somit warten die Feldkircher seit dem 8. Dezember 2023 – damals gab es einen 3:2-Heimerfolg – auf einen Erfolg gegen den VSV.
Keine guten Erinnerungen an die 99ers
Vor dem sonntäglichen Heimspiel gegen die Graz 99ers (16) halten die Pioneers damit weiterhin bei gerade einmal einem Sieg – dem 4:2 gegen die Vienna Capitals. Etwas, dass sich gegen die Steirer aber ändern soll. „Wir wissen, dass sich die 99ers auch heuer wieder gut verstärkt haben“, erklärt PIV-Kapitän Kevin Macierzynski, der heute sein 600. Ligaspiel bestreiten wird. „Wir werden einen guten Start brauchen, um in der Folge unser Spiel durchzubringen.“ Etwas, das allerdings in der vergangenen Saison nie gelang. Da setzte es in vier Partien gegen die Grazer ebenso viele Niederlagen.
