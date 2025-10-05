Gegen die Graz 99ers feiert der Kapitän den 600er

Keine guten Erinnerungen an die 99ers

Vor dem sonntäglichen Heimspiel gegen die Graz 99ers (16) halten die Pioneers damit weiterhin bei gerade einmal einem Sieg – dem 4:2 gegen die Vienna Capitals. Etwas, dass sich gegen die Steirer aber ändern soll. „Wir wissen, dass sich die 99ers auch heuer wieder gut verstärkt haben“, erklärt PIV-Kapitän Kevin Macierzynski, der heute sein 600. Ligaspiel bestreiten wird. „Wir werden einen guten Start brauchen, um in der Folge unser Spiel durchzubringen.“ Etwas, das allerdings in der vergangenen Saison nie gelang. Da setzte es in vier Partien gegen die Grazer ebenso viele Niederlagen.