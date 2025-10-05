„La Cenerentola“ in Götzis ein voller Erfolg

Tolle Besetzung, famose Gesangsleistungen

Und offenbar hat er auch mit dem Sängerensemble genau gearbeitet. Star des Abends ist „unsere“ Corinna Scheurle, die nicht nur prächtig sang, sondern auch den Charakter der zuvor geknechteten Frau, die dann zur Fürstin wird, wunderbar zeichnet. Sabine Winter und Veronika Vetter als ihre zickigen Schwestern stehen ihr nicht nach, ebenso wie die Baritone Matthias Bein als Don Magnifico und Daniel Raschinksy als Dandini zu brillieren wissen. Ein zurückhaltender Charakter ist der Prinz, den Miloš Bulajić gibt. Bei seiner Bravourarie in zweiten Akt zeigt er aber, was er kann und brennt ein Feuerwerk von Koloraturen und Spitzentönen ab. Martin Ohu ist der rätselhafte Magier Alidoro, der mit seiner exotischen Ausstrahlung für diese Rolle prädestiniert ist. Auch sein profunder Bass überzeugt, wenn man sich an sein besonderes Timbre gewöhnt hat.