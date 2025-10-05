Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opernkritik

„La Cenerentola“ in Götzis ein voller Erfolg

Vorarlberg
05.10.2025 17:35
Corinna Scheurle war der Star des Abends.
Corinna Scheurle war der Star des Abends.(Bild: mtvo)

Das Musiktheater Vorarlberg zeigte mit der Premiere von Rossinis Aschenputtel-Oper „La Cenerentola“ einmal mehr, was es zu leisten imstande ist. Die Aufführung in der Kulturbühne AmBach geriet zum Triumph. 

0 Kommentare

as Idealismus, verbunden mit wohldosiert eingesetzter Professionalität, zustande bringen kann, bewies die Premiere der diesjährigen Produktion des Musiktheaters Vorarlberg (mtvo). Die Premiere am Freitagabend an der Kulturbühne AmBach in Götzis wurde vom vollen Haus zu Recht enthusiastisch gefeiert. Es stimmte einfach alles. Unter der Gesamtleitung von Nikolaus Netzer traf das Orchester den richtigen Klang – und das, obwohl die Leichtigkeit und Behändigkeit der Tongebung in den Buffo-Opern Rossinis stets eine große Herausforderung ist.

Ein Chor für alle Fälle
Auch der semiprofessionelle Chor des Hauses, einstudiert von Khrystyna Korepanova, stand dem in nichts nach, und zudem sind ihm Rosen zu streuen für geleistete Freiwilligenarbeit, etwa beim Erstellen des Bühnenbilds. Für die Aufführung in Götzis wurden die Auftritte, die eigentlich ein reiner Männerchor zu bestreiten hätte, erweitert um die Frauenstimmen. Denn auch die Damen wollten sich auf der Bühne zeigen, nicht zuletzt in den fantasievollen Kostümen, die Nicole Wehinger entworfen hat.

Sie griff die Idee von Regisseur und Bühnenbildner Norbert Mladek auf, die Welt der normalen Menschen gegen die Steifheit des Fürstenhofes jeweils farblich abzugrenzen, also die Buntheit gegen das rituelle Schwarz-Weiß. Vor allem zeigen das die Würfel-Elemente, die die Treppe zu Cenerentolas alias Angelinas Glück bilden. Sie selbst baut mit an dieser Treppe, denn sie ist es, die „ihr inneres Königreich“ schafft. So sagt es Regisseur Mladek, der viele weitere wunderbare Einfälle hatte, die einen zum Schmunzeln brachten und diese Aufführung keinen Moment langweilig erscheinen lassen. Aber auch die für die frühe italienische Oper so typischen Freeze-Szenen gestaltet er eindringlich, sodass diese Geschichte um das Aschenputtel nicht nur spaßig ist, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Alle Gesangsrollen waren ganz wunderbar besetzt.
Alle Gesangsrollen waren ganz wunderbar besetzt.(Bild: mtvo)

Tolle Besetzung, famose Gesangsleistungen
Und offenbar hat er auch mit dem Sängerensemble genau gearbeitet. Star des Abends ist „unsere“ Corinna Scheurle, die nicht nur prächtig sang, sondern auch den Charakter der zuvor geknechteten Frau, die dann zur Fürstin wird, wunderbar zeichnet. Sabine Winter und Veronika Vetter als ihre zickigen Schwestern stehen ihr nicht nach, ebenso wie die Baritone Matthias Bein als Don Magnifico und Daniel Raschinksy als Dandini zu brillieren wissen. Ein zurückhaltender Charakter ist der Prinz, den Miloš Bulajić gibt. Bei seiner Bravourarie in zweiten Akt zeigt er aber, was er kann und brennt ein Feuerwerk von Koloraturen und Spitzentönen ab. Martin Ohu ist der rätselhafte Magier Alidoro, der mit seiner exotischen Ausstrahlung für diese Rolle prädestiniert ist. Auch sein profunder Bass überzeugt, wenn man sich an sein besonderes Timbre gewöhnt hat.

Somit ist beim mtvo in Götzis eine wunderbare Aufführung zu erleben, die der diesjährigen Produktion derselben Oper bei den Bregenzer Festspielen ebenbürtig ist.

Porträt von Anna Mika
Anna Mika
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 9°
Symbol bedeckt
Bludenz
7° / 11°
Symbol bedeckt
Dornbirn
8° / 12°
Symbol bedeckt
Feldkirch
7° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
122.141 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
115.208 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
95.089 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1352 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
912 mal kommentiert
Symbolbild
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
900 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Vorarlberg
Mutprobe von Dobler
Bachlinger segelt auf Rang fünf und bleibt cool
Opernkritik
„La Cenerentola“ in Götzis ein voller Erfolg
Wilde Szenen im Ländle
15-Jähriger schrottet Auto bei Verfolgungsjagd
Jetzt Tabellenführer
Starkes Finish rettet Sturm Graz Sieg in Altach
Ach, übrigens...
Geht schon mal gut los…
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf