15-Jähriger schrottet Auto bei Verfolgungsjagd

Gegen 2.10 Uhr ist die Sicherheitsstreife der Polizei in Hohenems auf einen Pkw aufmerksam geworden, der gerade auf der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Fahrtrichtung Götzis unterwegs war. Erst fuhren die Beamten dem Auto nur hinterher. Als sie dann aber feststellten, dass dieses immer schneller wurde, schalteten sie das Blaulicht ein. Mit dem Effekt, dass der Lenker nun erst recht aufs Gaspedal stieg. Weit kam er allerdings nicht: In der Witzkestraße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses krachte erst durch einen Zaun und anschließend gegen einen Baum, von dort wurde es auf die Rudolf-von-Ems-Straße geschleudert.