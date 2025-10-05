15-Jähriger schrottet Auto bei Verfolgungsjagd

Ein 15-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Vorarlberg für gewaltigen Wirbel gesorgt. Der Bursche hatte unerlaubt ein Auto in Betrieb genommen und war mit zwei Freunden zu einer Spritztour aufgebrochen. Dabei geriet er in das Visier einer Sicherheitsstreife – und dann wurde es richtig wild.
Gegen 2.10 Uhr ist die Sicherheitsstreife der Polizei in Hohenems auf einen Pkw aufmerksam geworden, der gerade auf der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Fahrtrichtung Götzis unterwegs war. Erst fuhren die Beamten dem Auto nur hinterher. Als sie dann aber feststellten, dass dieses immer schneller wurde, schalteten sie das Blaulicht ein. Mit dem Effekt, dass der Lenker nun erst recht aufs Gaspedal stieg. Weit kam er allerdings nicht: In der Witzkestraße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses krachte erst durch einen Zaun und anschließend gegen einen Baum, von dort wurde es auf die Rudolf-von-Ems-Straße geschleudert.
Alle drei Insassen blieben unverletzt
Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass es sich beim Fahrer um einen erst 15-jährigen Jugendlichen handelte, der wenig überraschend nicht im Besitz einer Lenkberechtigung war. Begleitet worden war der Bursche von zwei ebenfalls minderjährigen Beifahrern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, der Pkw endete allerdings als Totalschaden. Unter Alkoholeinfluss stand der junge Mann übrigens nicht, ein diesbezüglicher Vortest fiel negativ aus.
Anzeigenflut
Jede Menge Ärger hat sich der junge Verkehrsrowdy so oder so eingehandelt: Der 15-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft bzw. der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt.
