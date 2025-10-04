Barrierefreiheit auf Fest: Betroffener begutachtet

Hürdenfreies Feiern wird am St. Veiter Wiesenmarkt großgeschrieben und tatsächlich ernst genommen. Dieses Jahr beurteilte nämlich ein Rollstuhlfahrer gemeinsam mit der Vizebürgermeisterin die Barrierefreiheit. Gemeinsam fanden sie heraus, was gut läuft und wo es noch Luft nach oben gibt.
Inklusion wird auf dem St. Veiter Wiesenmarkt großgeschrieben. „Das Fest soll für alle ein tolles, hürdenfreies Erlebnis sein! Egal ob mit Kinderwagen, Rollator oder im Rollstuhl. Deswegen beschäftigen wir uns seit Jahren intensiv mit dem Thema Barrierefreiheit“, so Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli.
Neben Parkplatz- und Toilettengestaltung wurden auch die Gastronomen bei den Ausschreibungen eindringlich auf das Thema hingewiesen. Mit Rollstuhlfahrer Alberto Fellner von der Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV) begab sich die Politikerin nun wortwörtlich zum Lokalaugenschein auf den noch bis einschließlich Montag laufenden Wiesenmarkt.
„Die Gastronomen haben sich große Mühe gegeben – einige sogar mobile Rampen parat, weil es an ihren Plätzen baulich anders nicht möglich war“, resümiert Radaelli. Dennoch hat uns der ÖZIV auf Dinge hingewiesen, die wir im nächsten Jahr noch verbessern können und werden.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.