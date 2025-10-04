Barrierefreiheit auf Fest: Betroffener begutachtet

Hürdenfreies Feiern wird am St. Veiter Wiesenmarkt großgeschrieben und tatsächlich ernst genommen. Dieses Jahr beurteilte nämlich ein Rollstuhlfahrer gemeinsam mit der Vizebürgermeisterin die Barrierefreiheit. Gemeinsam fanden sie heraus, was gut läuft und wo es noch Luft nach oben gibt.