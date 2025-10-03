Regierung fördert Sanierung von Gebäuden weniger

Kritik an der Neuauflage der Förderungen kommt von der FPÖ und den Grünen. Die FPÖ hätte am liebsten wohl gar keine Sanierungsoffensive, da sie von „Steuergeldvernichtung in Reinkultur“ spricht. Die Grünen orten hingegen einen „Kahlschlag bei Umweltförderungen“. „Wenn die Regierung das tut, ohne gleichzeitig mit Gesetzen für eine rasche Wärmewende zu sorgen, riskiert sie damit Jobs und die Klimaziele“, sagte Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer.