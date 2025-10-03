Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik von FPÖ, Grünen

Regierung fördert Sanierung von Gebäuden weniger

Innenpolitik
03.10.2025 17:13

Die Bundesregierung hat am Freitag angekündigt, die Sanierungsoffensive wiederaufzunehmen (siehe Video oben). Allerdings werden nur noch bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten gefördert, im alten Modell waren es bis zu 75 Prozent. „Die Zeiten überhöhter Klimaförderungen sind vorbei“, sagte Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP).

0 Kommentare

Die bisherigen Förderungen seien „nicht zielgerichtet“ und „überdimensioniert“ gewesen. Die neuen Fördervolumen seien aber ausreichend, um die gewollten Anreize zu schaffen, sagte der Minister. Bis 2030 sollen der Tausch von Heizkesseln und die thermische Sanierung von Gebäuden mit 1,8 Milliarden Euro gefördert werden. „Das ist sehr viel Geld und wir bewegen uns im Rahmen der budgetären Möglichkeiten.“

Mit dem sogenannten Kesseltausch wird der Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme gefördert, mit dem Sanierungsbonus werden der Tausch von Fenstern oder Fassadendämmungen unterstützt. Beantragt werden können die Beihilfen ab Mitte November online, förderbar sind Leistungen, die ab dem 3. Oktober durchgeführt werden. Eine Kombination mit Förderungen aus den Bundesländern sei weiterhin möglich, sagte Totschnig.

Mehr als 30.000 fossile Heizungen sollen in Österreich auf Alternativen wie eine Wärmepumpe ...
Mehr als 30.000 fossile Heizungen sollen in Österreich auf Alternativen wie eine Wärmepumpe ausgetauscht werden (Symbolbild).(Bild: R2H_Photography)

Das sind die Ziele
Laut ihm sollen mehr als 30.000 fossile Heizungen pro Jahr ausgetauscht und der jährliche CO₂-Ausstoß um 270.000 Tonnen reduziert werden. Um zu verhindern, dass es wie im vergangenen Jahr zu einem vorzeitigen Ausschöpfen der gesamten Fördersumme kommt, wird diese nun über fünf Jahre gleichmäßig aufgeteilt.

Kritik an der Neuauflage der Förderungen kommt von der FPÖ und den Grünen. Die FPÖ hätte am liebsten wohl gar keine Sanierungsoffensive, da sie von „Steuergeldvernichtung in Reinkultur“ spricht. Die Grünen orten hingegen einen „Kahlschlag bei Umweltförderungen“. „Wenn die Regierung das tut, ohne gleichzeitig mit Gesetzen für eine rasche Wärmewende zu sorgen, riskiert sie damit Jobs und die Klimaziele“, sagte Umwelt- und Energiesprecher Lukas Hammer.

Lesen Sie auch:
„Zu hohe“ Boni für Kesseltausch und Sanierungen wird es nicht mehr geben.
Heizkessel & Co.
Harter Kahlschlag bei den Umweltförderungen kommt
02.10.2025
Landesförderungen
In Oberösterreich gibt‘s für Sanierer am wenigsten
19.02.2025

Zustimmung kam von jenen Branchen, die nun wieder auf mehr Aufträge hoffen dürfen, wie dem Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ). Die Regierung hatte im Dezember 2024 die Sanierungsoffensive abrupt gestoppt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.147 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
211.909 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
181.169 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1075 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
851 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
789 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Innenpolitik
Kritik von FPÖ, Grünen
Regierung fördert Sanierung von Gebäuden weniger
„Milliarden-Wahnsinn“
Österreich soll höheren Beitrag an EU entrichten
Gipfel in Klagenfurt
Gemeinden fast pleite! Stocker bittet um Geduld
„Enttäuschung groß“
Jetzt holt Dornauer zum Rundumschlag gegen SPÖ aus
Brisantes Material
Causa Pilnacek: Große Aufregung um „Leichenfotos“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf