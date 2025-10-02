Harter Kahlschlag bei den Umweltförderungen kommt

Empfehlung aus der Schweiz

Die Entscheidung fußt – neben der klammen Budgetsituation – nach Informationen der „Krone“ auch auf einer Analyse des Schweizer Instituts Prognos. Diese belegt (frei übersetzt), dass die Nachfrage nach Förderungen bestehen bleibt, auch wenn diese stark gekürzt werden – Emissionseinsparungen seien weiterhin erreichbar.