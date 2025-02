In Oberösterreich gibt‘s für Sanierer am wenigsten

Tiroler zahlen halb so viel

Dabei wird von einer thermischen Sanierung und dem Austausch des Heizkessels durch eine Wärmepumpe um 110.000 Euro und 10.000 Euro Eigenmitteln ausgegangen. Mit der Rückzahlung des notwendigen Kredits (500 € pro Monat) kommen die Umweltschützer auf 195.000 Euro Gesamtkosten ohne Förderung. Mit der OÖ-Förderung würden so 161.000 Euro fällig, in Tirol hingegen nur rund halb so viel, nämlich 81.000 Euro.