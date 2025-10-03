Abgelassener Teich: Schwäne im Schlamm gefangen

Alle zwei Stunden Fläschchen

Fünf Kätzchen waren es hingegen, die auf einem Firmengelände in Bruck an der Leitha erst wenige Tage alt und völlig auf sich alleine gestellt unter Paletten gefunden worden waren. Eine Samtpfote überlebte leider nicht, die anderen werden nun bei einer Pflegestelle aufgezogen. Alle zwei Stunden werden sie dort mit dem Fläschchen gefüttert und regelmäßig gewogen. „Ihr Gesundheitszustand wird überwacht. Noch trinken sie nicht so, wie sie sollten“, sind die Tierschützer besorgt.