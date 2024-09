Feuer in Asylunterkunft war doch Brandstiftung

Also doch! Nachdem es beim Brand in einer Asylunterkunft in Schönau im Mühlkreis (OÖ) zunächst geheißen hatte, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gäbe, sieht die Sache nun völlig anders aus: An drei verschiedenen Stellen fanden die Ermittler des LKA OÖ Hinweise, dass dort gezündelt worden war.