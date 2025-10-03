Nestroy herrlich zur Strauss-Operette verwurstet

Ein Volltreffer ist dabei die Besetzung des neureichen Wurstfabrikant-Proleten Herr von Fett mit Publikumsliebling Gerhard Ernst, einer breiten TV-Konsumentenlandschaft auch bekannt als Fleischer Hofstädter, der sich bekanntlich immer wieder einiges erlaubt – was hier pointenpassgenau gefällt. Er duelliert sich in der Posse, die mit scharfem Witz gespickt, Standesdünkel satirisch aufs Korn nimmt, mit einem kreischkomischen Alfred Pfeifer als Marquese Vincelli um die Lach-Trefferquote des Abends.