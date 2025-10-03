Tierrettung, Katzenhaus und Co.: Helfer gesucht!

Mehr Leben sollen gerettet werden

„Die Notfälle, mit denen wir konfrontiert werden, sind oft dramatisch und dulden keinen Aufschub. Die Anrufe reichen von der Meldung einer Schachtel voll Babykatzen im Wald bis hin zu einer angefahrenen Katze am Straßenrand“, so der Verein. Denn: Eine Tierrettung oder Ähnliches von offizieller Seite, an die sich Hilfesuchende wenden können, gibt es im Burgenland nicht. „Um noch mehr Tierleben retten zu können, brauchen wir ein starkes Netzwerk an Helfern, vor allem aus den Bezirken Oberwart, Oberpullendorf und Güssing.“