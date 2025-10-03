„Junge Menschen wollen mitreden und mitgestalten“

Sommerkampagne als Basis für Programm

Zugleich gibt sich die Junge ÖVP auch ein neues Programm – zum ersten Mal seit neun Jahren. Im Mittelpunkt stehen zentrale Zukunftsthemen: ein modernes Bildungssystem, bessere Berufsorientierung, gezielte Förderung junger Talente und die Eindämmung der Landflucht. „Es kann nicht sein, dass das Burgenland Exporteur seiner Jugend ist“, betont Heintz. Man müsse Rahmenbedingungen schaffen, damit junge Menschen hier Ausbildung und Beruf finden können – und nicht nach Wien oder Graz abwandern müssten.