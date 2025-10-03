Brief an Bürger: Güssing buhlt um Hauptwohnsitzer

Potenzial gibt es in Güssing jedenfalls genug: Laut Knor hat die Stadt derzeit rund 900 Nebenwohnsitze, bei knapp 3700 Hauptwohnsitzen. Die hohe Zahl der Nebenwohnsitze erklärt der Bürgermeister damit, dass viele Studenten oder Pendler wegen des Parkpickerls oder ähnlichen Regelungen ihren Lebensmittelpunkt nach Wien oder Graz verlegt hätten. Zudem seien auch Pfleger immer wieder als Nebenwohnsitzer zwischenzeitlich gemeldet. „Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen überzeugen können, dass er sich ummeldet“, meint Knor. Schließlich müsse die Stadt die Infrastruktur für alle Bewohner in Schuss halten, egal ob Haupt- oder Nebenwohnsitzer. Knor hofft zudem, dass bei den nächsten Finanzausgleichsverhandlungen auch das West-Ost-Gefälle innerhalb Österreichs reduziert wird.