O‘zapft is – Halbzeit bei der Wiener Kaiser Wiesn!

Die halbe Strecke ist geschafft, und schon jetzt zieht die Wiener Kaiser Wiesn ein positives Resümee: Seit der Eröffnung begeistern die Zelte und Almen am Prater mit vollem Programm, ausgelassener Stimmung und zahlreichen Highlights – und das, obwohl noch einige Tage vor uns liegen. Sichern Sie sich jetzt noch Ihre Tickets!
O‘zapft is
Am 25. September begrüßte Geschäftsführer Johann Pittermann, bekannt als Wiesn-Kaiser Johann I. feierlich seine Gäste zur 4. Wiener Kaiser Wiesn, darunter Bürgermeister Michael Häupl, Kultstar Jazz Gitti, Michaela Dorfmeister, Tanja Duhovich und viele weitere Promis. Nach dem traditionellen Festzug samt Bierkutsche und Musikkapellen segnete Dompfarrer Toni Faber das erste Fass. Danach folgte der Ruf „O’zapft is!“ – der offizielle Startschuss für 18 Tage Volksfest.
Für das diesjährige Fest sind rund 700 Stunden Live-Musik vorgesehen, dargeboten von über 1.900 Musikerinnen und Musikern in drei Festzelten, fünf Almen und auf dem Freigelände.
Auch am bevorstehenden Wochenende ist erneut Hochbetrieb angesagt – mit Programmpunkten, die kaum Wünsche offenlassen:
Am Freitag, 3. Oktober gibt’s unter anderem Die Fetzentaler im Gösser Zelt und KulturErben im Wiesbauer Zelt, dazu BÄÄM im Nordic Spirit Kaiser Zelt.
Am Samstag, 4. Oktober läuft erneut Die Fetzentaler, KulturErben und als neuer Act die MarchViertler.
Holen Sie sich Ihre Tickets für die Wiener Kaiser Wiesn und erleben Sie das Motto „Das Leben ist ein Fest" noch bis 12. Oktober im Wiener Prater.
