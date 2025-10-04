Düsteres Szenario für die offenen Zahnarztstellen

Bauer bietet Wassermelonen zum Schnäppchenpreis an
Mit einem Brutto-Mindestgehalt von 6732 Euro werden von der Gesundheitskasse Jobs für Zahnärzte ausgeschrieben. Die Nachfrage ist gering. Warum ist das so, was bedeutet das für die Patienten und wo muss die Politik die Hebel ansetzen?
Derzeit gibt es 32 unbesetzte Zahnarztstellen in Oberösterreich. Das klingt vielleicht noch nicht dramatisch. In Anbetracht dessen, dass bis Ende 2026 weitere zehn und bis 2035 gar die Hälfte der Dentisten in Pension gehen, schrillen jedoch die Alarmglocken.
