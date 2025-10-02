Arbeiter stürzte auf Tiroler Baustelle in Baugrube

LIVE: Latte rettet Sturm Graz vor Ausgleichstor
Schwerer Arbeitsunfall Donnerstagmittag auf einer Baustelle im Tiroler Ladis! Ein 31-jähriger Arbeiter stürzte rund sechs Meter in eine Baugrube und wurde dabei schwer verletzt.
Der Einheimische war am Donnerstag gegen 12.50 Uhr mit Schalungsarbeiten beschäftigt, als er plötzlich aus bislang unbekannter Ursache aus einer Höhe von rund sechs Metern in die darunterliegende Baugrube stürzte.
Ins Spital geflogen
„Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu“, heißt es seitens der Polizei. Er musste nach notärztlicher Versorgung vom Notarzthubschrauber „C5“ ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden.
