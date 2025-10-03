Zum Geburtstag startet die Weinlese im Himmelreich

„Hohe Qualität“

Schon auf der Zielgeraden sind die meisten Winzer. „Heute steht nur noch die Restlese der Sorte Cabernet Sauvignon an, dann ist Schluss“, sagt Lukas Mariel vom Weingut in Wulkaprodersdorf. Er und sein Bruder Konrad können zufrieden sein: „Nach einem sonnigen Frühling mit idealer Blüte und regenreichem Sommer zeigte sich das Wetter im September wechselhaft – das erforderte zwar eine sorgfältige Selektion im Weingarten, doch am Ende bestechen die Trauben durch hohe Qualität.“ Die Weißweinsorten vergären bereits im Keller und lassen ein besonders klares Aroma erkennen.