Hohe Qualität

Zum Geburtstag startet die Weinlese im Himmelreich

Burgenland
03.10.2025 06:10
Im Himmelreich von Oschep und Liegenfeld half die Weinkönigin mit.
Im Himmelreich von Oschep und Liegenfeld half die Weinkönigin mit.(Bild: Reinhard Judt)

Weinkönigin Maria hat allen Grund zur Freude. Inmitten der Arbeit lassen gesellige Erntehelfer die Regentin hochleben.

Während die einen so gut wie fertig sind, geht die Lese bei anderen erst richtig los. Ein erlauchter Kreis rund um Herbert Oschep versammelte sich Donnerstag zu Mittag in seinem Weingarten in der Ried Himmelreich in Donnerskirchen.

Weinkönigin mit dabei
Dem Wein-Burgenland-Obmann zur Seite standen unter anderem Top-Winzer Michael Liegenfeld und dessen Schwester, Weinkönigin Maria. Inmitten der Rebstöcke feierte die Regentin ihren 21. Geburtstag. Mit vereinten Kräften geerntet wurden die Blaufränkisch-Trauben für den gemeinsamen Edeltropfen „Freundschaft“, der fachkundige Genießer stets ins Schwärmen versetzt.

„Hohe Qualität“
Schon auf der Zielgeraden sind die meisten Winzer. „Heute steht nur noch die Restlese der Sorte Cabernet Sauvignon an, dann ist Schluss“, sagt Lukas Mariel vom Weingut in Wulkaprodersdorf. Er und sein Bruder Konrad können zufrieden sein: „Nach einem sonnigen Frühling mit idealer Blüte und regenreichem Sommer zeigte sich das Wetter im September wechselhaft – das erforderte zwar eine sorgfältige Selektion im Weingarten, doch am Ende bestechen die Trauben durch hohe Qualität.“ Die Weißweinsorten vergären bereits im Keller und lassen ein besonders klares Aroma erkennen.

Konrad und Lukas Mariel sind zufrieden mit der Lese.
Konrad und Lukas Mariel sind zufrieden mit der Lese.(Bild: Reinhard Judt)

Aromatisch und fruchtig
„Die feine Frucht und lebendige Säure machen schon Lust auf den neuen Jahrgang“, betonen die Kenner. Die spätreifen Rotweinsorten wie Blaufränkisch und Merlot hatten von den letzten Sonnenstrahlen noch profitiert, viele Trauben davon hängen nicht mehr am Stock. Das 2025-Fazit von Konrad Mariel: „Die Weißen begeistern mit Top-Aromen, die Roten präsentieren sich heuer sehr harmonisch und besonders fruchtig.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
