Darum schlägt morgen Ihr Smartphone Alarm

Während die Sirenen heulen, erfolgen die Testauslösungen von AT-Alert auf unseren Smartphones. Mit diesem System können die Behörden im Notfall regionale oder flächendeckende Warnungen über die Mobilfunkbetreiber verschicken. Textmeldungen erscheinen auf Handys, die im betroffenen Gebiet eingeloggt sind – z. B. bei Katastrophen.