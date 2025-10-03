Darum schlägt morgen Ihr Smartphone Alarm

Regierung fördert Sanierung von Gebäuden weniger
Kritik von FPÖ, Grünen
In ganz Österreich heulen am Samstag die Sirenen – der jährliche Zivilschutz-Probealarm wird durchgeführt. Auch auf Smartphones wird der AT-Alert ausgelöst werden.
Zwischen 12 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ in ganz Österreich ausgestrahlt.
Während die Sirenen heulen, erfolgen die Testauslösungen von AT-Alert auf unseren Smartphones. Mit diesem System können die Behörden im Notfall regionale oder flächendeckende Warnungen über die Mobilfunkbetreiber verschicken. Textmeldungen erscheinen auf Handys, die im betroffenen Gebiet eingeloggt sind – z. B. bei Katastrophen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.