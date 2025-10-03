Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sirenen im ganzen Land

Darum schlägt morgen Ihr Smartphone Alarm

Österreich
03.10.2025 17:12
Auf Smartphones erscheinen Warnmeldungen.
Auf Smartphones erscheinen Warnmeldungen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

In ganz Österreich heulen am Samstag die Sirenen – der jährliche Zivilschutz-Probealarm wird durchgeführt. Auch auf Smartphones wird der AT-Alert ausgelöst werden.

0 Kommentare

Zwischen 12 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ in ganz Österreich ausgestrahlt.

Während die Sirenen heulen, erfolgen die Testauslösungen von AT-Alert auf unseren Smartphones. Mit diesem System können die Behörden im Notfall regionale oder flächendeckende Warnungen über die Mobilfunkbetreiber verschicken. Textmeldungen erscheinen auf Handys, die im betroffenen Gebiet eingeloggt sind – z. B. bei Katastrophen.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Sirenen im ganzen Land
Darum schlägt morgen Ihr Smartphone Alarm
Attacke auf Toilette
Seitensprung? Bursche verpasst Freundin Bauchstich
Ex-Wirtin vor Gericht
Nur Mäuse waren Zeugen bei Asylheim-Brandlegung
Krone Plus Logo
Oder Sie umarmen Bäume
Keinen zum Kuscheln? Dann singen Sie doch einfach!
Forum
Sollen Zivilisten noch Drohnen nutzen dürfen?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine