Stimmen Sie ab: Wer erzielte das Tor des Monats?

Barcelona-Star Yamal ist schon wieder verletzt
Nach CL-Hit
Wer erzielte das Tor des Monats September? krone.at kürt in Kooperation mit Sky Sport Austria den schönsten Bundesliga-Treffer des vergangenen Monats . Stimmen Sie ab (siehe unten).
Zur Auswahl stehen die Gewinner der „Tor der Runde“-Votings der Runden 6 bis 8. Und da durften sich gleich zwei Austrianer freuen.
Zur Auswahl stehen Marco Hoffmann (TSV Hartberg), Manfred Fischer (FK Austria Wien) und Tae-seok Lee (FK Austria Wien).
Das Voting endet am Mittwoch, dem 8. Oktober um 15 Uhr.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.