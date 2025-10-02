Betrunkener Wiener randalierte und schoss um sich

In Wien-Brigittenau ist am Mittwochnachmittag ein 27-Jähriger ausgerastet. Er wollte einen Freund besuchen, der aber nicht zu Hause war. Daraufhin demolierte er im Innenhof eines Wohnhauses einen Tisch und schoss mit einer Gasdruckpistole um sich.
Die alarmierte Polizei traf gegen 14.10 Uhr auf den 27-jährigen Österreicher. Da er nicht auf die Aufforderungen der Beamtinnen und Beamten reagierte, sondern flüchtete, gab ein Polizist Schreckschüsse ab. Der Wiener wurde angehalten und durchsucht. Bei ihm wurde eine Gasdruckpistole gefunden und sichergestellt. Die Polizei sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus.
Zudem wies der Randalierer eine Alkoholisierung von rund 1,4 Promille auf. Er wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Ordnungsstörung angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.