Freund nicht zu Hause

Betrunkener Wiener randalierte und schoss um sich

Wien
02.10.2025 16:06
Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus in Wien-Brigittenau (Symbolbild).
Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus in Wien-Brigittenau (Symbolbild).(Bild: Jöchl Martin)

In Wien-Brigittenau ist am Mittwochnachmittag ein 27-Jähriger ausgerastet. Er wollte einen Freund besuchen, der aber nicht zu Hause war. Daraufhin demolierte er im Innenhof eines Wohnhauses einen Tisch und schoss mit einer Gasdruckpistole um sich.

Die alarmierte Polizei traf gegen 14.10 Uhr auf den 27-jährigen Österreicher. Da er nicht auf die Aufforderungen der Beamtinnen und Beamten reagierte, sondern flüchtete, gab ein Polizist Schreckschüsse ab. Der Wiener wurde angehalten und durchsucht. Bei ihm wurde eine Gasdruckpistole gefunden und sichergestellt. Die Polizei sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Zudem wies der Randalierer eine Alkoholisierung von rund 1,4 Promille auf. Er wurde wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Ordnungsstörung angezeigt.

