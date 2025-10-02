Betrunkener Wiener randalierte und schoss um sich

Die alarmierte Polizei traf gegen 14.10 Uhr auf den 27-jährigen Österreicher. Da er nicht auf die Aufforderungen der Beamtinnen und Beamten reagierte, sondern flüchtete, gab ein Polizist Schreckschüsse ab. Der Wiener wurde angehalten und durchsucht. Bei ihm wurde eine Gasdruckpistole gefunden und sichergestellt. Die Polizei sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus.