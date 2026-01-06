Flucht mit Kassenlade: Teenie mit Machete gestoppt

Actionreiche Szenen am Montag bei einem Wiener Einkaufszentrum: Ein Security-Mitarbeiter wollte sich gerade an einem Zigarettenautomaten bei einem Seitenausgang eine Packung Zigaretten kaufen, als plötzlich zwei Jugendliche aus dem Gebäude stürmten. Einer von ihnen hatte eine Kassenlade unter dem Arm.