Flucht mit Kassenlade: Teenie mit Machete gestoppt

Actionreiche Szenen am Montag bei einem Wiener Einkaufszentrum: Ein Security-Mitarbeiter wollte sich gerade an einem Zigarettenautomaten bei einem Seitenausgang eine Packung Zigaretten kaufen, als plötzlich zwei Jugendliche aus dem Gebäude stürmten. Einer von ihnen hatte eine Kassenlade unter dem Arm.
Der Security-Mitarbeiter reagierte rasch und nahm sofort die Verfolgung auf. Einen der beiden Jugendlichen konnte er anhalten. Der Zweite ließ die Kassenlade nach wenigen Metern fallen und flüchtete unerkannt.
Nur wenige Cent in Kassenlade
Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse machten bei dem angehaltenen Jugendlichen eine brisante Entdeckung: Bei dem 15-jährigen slowakischen Staatsangehörigen wurde eine Machete gefunden. Auch die Kassenlade wurde von der Polizei sichergestellt – darin befanden sich lediglich wenige Cent.
Suche nach Komplizen geht weiter
Woher die Kassenlade stammt, ist derzeit unklar. Der Jugendliche machte dazu keine Angaben, zudem konnte bislang kein aufgebrochenes Geschäft festgestellt werden. Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Komplizen blieb erfolglos. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.
