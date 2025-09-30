„Der Rosenkavalier“: Walzer, Wandel, Welten

Liebesdrama, Intrigen und soziale Konflikte

Die Handlung behandelt Themen wie Liebe, Vergänglichkeit und gesellschaftliche Konventionen: Die Marschallin erkennt, dass sie ihren jungen Liebhaber Octavian loslassen muss, der sich in Sophie verliebt. Diese ist dem Baron Ochs versprochen, doch Octavian verhindert die Heirat. Die Oper ist bekannt für ihre lyrische Musik und die Szene der silbernen Rosenübergabe.