Angeklagter stieß im Suff Todesdrohungen aus

Ob er schuldig ist oder nicht und wofür er sich eigentlich schuldig bekennen soll, weiß der 55-jährige Arbeitslose nicht. „Ich war ja an dem Tag betrunken und weiß daher auch nicht, was passiert ist“, lautet seine logische Antwort auf die Frage von Richter Alexander Wehinger. Wenngleich der im Bezirk Dornbirn wohnhafte Türke den Strafantrag erhalten hat, hilft ihm der Herr Rat netterweise nochmals auf die Sprünge: „Kann das stimmen, was Ihnen die Zeugen vorwerfen, dass Sie am 13. Juni Ihre Kinder angerufen und ihnen gesagt haben, Sie würden Ihre Frau, den Bruder und Ihre Kinder töten?“ Als Antwort dient diesmal ein Achselzucken.